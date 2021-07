Programación deportiva para este lunes 26 de julio

ESPN2

9:20 a. m. Fútbol, partido amistoso: Villarreal vs. Dinamo de Kiev.



ESPN3

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Medias Rojas de Boston vs. Azulejos de Toronto.

TyC Sports

4 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Talleres vs. Arsenal.

6:15 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Argentinos Juniors vs. Newell’s Old Boys.



Win Sports

8:05 p.m. Fútbol, liga colombiana: Pereira vs. Alianza Petrolera.



Win Sports +

1:30 p. m. Fútbol, Liga femenina: Santa Fe vs. La Equidad.

3:30 p. m. Fútbol, torneo de ascenso: Unión Magdalena vs. Fortaleza.



Claro Sports

Transmisión continua de los Juegos Olímpicos



Caracol Sports HD2

Transmisión continua de los Juegos Olímpicos



DEPORTES