ESPN

6 p. m. NFL: Tampa Bay Buccaneers vs. Philadelphia Eagles



ESPN3

7 p. m. NFL: Cincinnati Bengals vs. LA Rams



ESPN4

8:30 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Seattle Mariners vs. Houston Astros



Win Sports

2 p. m. Torneo de ascenso: Real Soacha vs. Fortaleza

4 p. m. Liga: La Equidad vs. Jaguares

6 p. m. Liga: Alianza Petrolera vs. Once Caldas

8 p. m. Liga de Baloncesto



Win Sports +

10 a. m. Liga: Envigado vs. Millonarios

8 p. m. Liga: Medellín vs. Bucaramanga



Canal RCN

11 a. m. Clásico RCN



DEPORTES

Más noticias de Deportes