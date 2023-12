¿Quiere ver deportes el 25 de diciembre? Esta es la programación de TV

ESPN2 y ESPN Extra

​

8 p. m. NFL: San Francisco 49ers vs. Baltimore Ravens

ESPN



12 m. NBA: New York Knicks vs. Milwaukee Bucks

2:30 p. m. NBA: Denver Nuggets vs. Golden State Warriors

5 p. m. NBA: LA Lakers vs. Boston Celtics

8 p. m. NBA: Miami Heat vs. Philadelphia 76ers

10:30 p. m. NBA: Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks



Star+



12 m. Superliga de Turquia – Hatayspor vs. Besiktas

8 p. m. WWE Raw



Información suministrada por los canales. Consulte su guía.



