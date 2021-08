Programación deportiva para este lunes 23 de agosto

ESPN2

1:30 p. m. Fútbol, Serie A: Sampdoria vs. Milan.

7 p. m. Fútbol americano, pretemporada NFL: New Orleans Saints vs. Jacksonville Jaguars.

ESPN3

12:50 p. m. Fútbol, Liga Española: Getafe vs. Sevilla.

2:55 p. m. Fútbol, Liga Española: Osasuna vs. Celta.

8:30 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Atléticos de Oakland vs. Marineros de Seattle.



Win Sports

8 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Bucaramanga vs. Huila.



Win Sports +

6 p. m. Fútbol, torneo de ascenso: Barranquilla vs. Valledupar.



DEPORTES