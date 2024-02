Programación deportiva para este viernes 2 de febrero

DSports

8 a. m. Ciclismo: Etoile de Bessege

9 a. m. Ciclismo: Vuelta de la Comunidad Valenciana

3 p. m. Liga Española: Athlétic de Bilbao vs. Mallorca

6 p. m. Preolímpico: Argentina vs. Uruguay

DSports +

6 p. m. Preolímpico: Chile vs. Paraguay



ESPN

2:50 p. m. Ligue 1, fecha 20: Strasbourg vs. PSG



ESPN 2

2:20 p. m. Bundesliga, fecha 20: Heidenheim 1846 vs. Borussia Dortmund

8 p. m. NBA: Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors



ESPN Extra

3 p. m. Golf: AT&T Pebble Beach, segunda ronda



Star +

2:30 p. m. Serie A, fecha 23: Lecce vs. Fiorentina

2:50 p. m. Rugby, Seis Naciones: Francia vs. Irlanda



Win Sports

12:30 p. m. Tenis, Copa Davis: Colombia vs. Luxemburgo

6 p. m. Liga: Bucaramanga vs. Jaguares

8 p. m. Torneo de ascenso: Quindío vs. Huila



Win Sports +

4 p. m. Torneo de ascenso: Bogotá vs. Unión Magdalena



