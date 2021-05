Programación deportiva para este lunes 17 de mayo

Canal Caracol

6:30 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 10



ESPN2

6 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 10

ESPN3

11 a. m. Tenis: ATP 250 de Ginebra

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Bravos de Atlanta vs. Mets de Nueva York



Win Sports

2 p. m. Baloncesto: Tigrillos vs. Huracanes.

5:30 p. m. Baloncesto: Motilones vs. Sabios.

7:30 p. m. Baloncesto: Piratas vs. Titanes.



TyC Sports

3 p. m. Fútbol, Copa Argentina: Newell’s Old Boys vs. Sarmiento.



DEPORTES