ESPN

1:50 p. m. Premier League: Leicester vs. Liverpool.



ESPN2

1:50 p. m. Liga española: Betis vs. Rayo Vallecano.

ESPN3

6 p. m. Béisbol: Medias Rojas de Boston vs. Marineros de Seattle.



ESPN Extra

1:30 p. m. Serie A: Sampdoria vs. Empoli.



Star+

12:45 p. m. Fútbol de Uruguay, Boston River vs. Plaza Colonia.

4:45 p. m. Fútbol de Uruguay, Cerro vs. Racing.



Win Sports

7 p. m. Sorteo de los cuadrangulares de la B

8:30 p. m. Baloncesto: Búcaros vs. Motilones



