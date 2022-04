ESPN 2

4 A. M. Tenis, Masters 1000 de Montecarlo, primera ronda.

2 P. M. LaLiga, Rayo Vallecano vs. Valencia.

STAR+

12:15 A. M. Champions League Asiática, Al Rayyan vs. Al Hilal.



ESPN 3

6 P. M. Béisbol, MLB, New York Yankees vs. Toronto Blue Rays.



DIRECTV SPORTS (610-619)

3 P. M. Sudamericano Sub-20 Femenino, Paraguay vs. Ecuador.

5 p. m. Uruguay vs. Bolivia



Win Sports

5:30 p. m. Fútbol colombiano: Jaguares vs. Once Caldas

7:40 p. m. Fútbol colombiano: Pasto vs. Pereira.



DEPORTES​