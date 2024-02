Programación deportiva para este jueves primero de febrero

Dsports

9 a. m. Ciclismo: Vuelta de la Comunidad Valenciana.

6 p. m. Preolímpico: Colombia vs. Bolivia.

DSports+

6 p. m. Preolímpico: Venezuela vs. Brasil.



ESPN

2:50 p. m. Liga española: Getafe vs. Real Madrid.



ESPN2

2:30 p. m. Premier League: West Ham vs. Bournemouth.

4:55 p. m. Copa de la Liga Argentina: Boca Juniors vs. Sarmiento.



ESPN Extra

3 p. m. Golf, PGA Tour: AT&T Pebble Beach, primera Vuelta.



Star+

7:30 p. m. Baloncesto, NBA: Celtics vs. Lakers.

10 p. m. Baloncesto, NBA: Grizzlies vs. Cavaliers.



Win Sports

4 p. m. Liga: Envigado vs. Boyacá Chicó.



Win Sports +

6:10 p. m. Liga: Nacional vs. Once Caldas.

8:20 p. m. Liga: Junior vs. Medellín.



* Información suministrada por los canales, consulte su guía.



DEPORTES

Más noticias de Deportes