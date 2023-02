Caracol, RCN y Telepacífico

8 p. m. Suramericano Sub-20: Colombia vs. Brasil.

Caracol HD2

3 p. m. Suramericano Sub-20: Ecuador vs. Venezuela.

5:30 p. m. Suramericano Sub-20: Uruguay vs. Paraguay.



ESPN

6:45 p. m. Copa Libertadores: Boston River vs. Zamora.



ESPN3

3 p. m. Golf, PGA Tour: Phoenix Open, primera ronda.



Win Sports +

4 p. m. Torneo de ascenso: Real Cartagena vs. Patriotas.

6:05 p. m. Fútbol colombiano: Junior vs. Magdalena.



Win Sports Online

3:30 y 7:30 p. m. Béisbol, Serie del Caribe



Star+

1:30 p. m. Fútbol, Copa de Portugal: Casa Pia vs. Nacional.

3:30 p. m. Fútbol, Copa de Portugal: Braga vs. Benfica.

7:30 p. m. Baloncesto, NBA: Brooklyn Nets vs. Chicago Bulls.

10 p. m. Baloncesto, NBA: Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks.



