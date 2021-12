ESPN

12:45 p. m. Fútbol, Liga Europa: Nápoles vs. Leicester City.

3 p. m. Fútbol, Liga Europa: Celtic vs. Betis.



ESPN2

12:45 p. m. Liga Europa: Real Sociedad vs. PSV Eindhoven.

3 p. m. Fútbol, Liga Europa: Ferencvaros vs. Bayer Leverkusen.

ESPN Extra

12:45 p.m. Liga Europa: Fenerbahce vs. Eintracht Francfort.

3 p. m. Fútbol, Liga Europa: West Ham s. Dinamo Zagreb.

7:30 p. m. Fútbol, campeonato brasileño: Fortaleza vs. Bahía.



ESPN4

12:45 p.m. Liga Europa: Sturm Graz vs. Mónaco.

3 p. m. Fútbol, Liga Europa: Olympique de Marsella vs. Lokomotiv Moscú.



Win Sports

2 p. m. Liga profesional de baloncesto: Cimarrones vs. Titanes.



Win Sports +

6 p. m. Fútbol, semifinales de la Liga: América vs. Alianza Petrolera.

8:05 p. m. Fútbol, semifinales de la Liga: Millonarios vs. Tolima.



Claro Sports

10 p. m. final del fútbol mexicano. León vs. Atlas.



Star+

12:30 p. m. Fútbol, Europa League: Sparta Praga vs. Brondby

12:30 p. m. Fútbol, Europa League: Lyon vs. Rangers

12:30 p. m. Fútbol, Europa League: Legia Varsovia vs. Spartak Moscow

12:30 p. m. Fútbol, Europa League: Royal Antwerp vs. Olympiacos

12:30 p. m. Fútbol, Conference League: Alashkert vs. Maccabi Tel-Aviv

12:30 p. m. Fútbol, Conference League: LASK vs. Helsinki

12:30 p. m. Fútbol, Conference League: Gent vs. Flora Tallinn

12:30 p. m. Fútbol, Conference League: Partizan vs. Anorthosis Famagusta

12:30 p. m. Fútbol, Conference League: Zorya Luhansk vs. Bodo/Glimt

12:30 p. m. Fútbol, Conference League: CSKA Sofia vs. Roma

12:30 p. m. Fútbol, Conference League: AZ Alkmaar vs. Randers

12:30 p. m. Fútbol, Conference League: Cluj vs. Jablonec

2:40 p. m. Fútbol, Europa League: Lazio vs. Galatasaray

2:40 p. m. Fútbol, Europa League: Genk vs. Rapid Viena

2:40 p. m. Fútbol, Europa League: Ludogorets vs. Midtjylland

2:40 p. m. Fútbol, Europa League: SC Braga vs. Crvena Zvezda

2:40 p. m. Fútbol, Conference League: Feyenoord vs. Maccabi Haifa

2:40 p. m. Fútbol, Conference League: Union Berlin vs. Slavia Praga

2:40 p. m. Fútbol, Conference League: PAOK vs. Lincoln Red Imps

2:40 p. m. Fútbol, Conference League: Copenhagen vs. Slovan Bratislava

2:40 p. m. Fútbol, Conference League: Tottenham vs. Rennes

2:40 p. m. Fútbol, Conference League: Vitesse vs. NS Mura

2:40 p. m. Fútbol, Conference League: Basel vs. Qarabag

2:40 p. m. Fútbol, Conference League: Omonia vs. Kairat Almaty

7:30 p. m. Fútbol, campeonato brasileño: América Mineiro vs. Sao Paulo

7:30 p. m. Fútbol, campeonato brasileño: Atlético Goianiense vs. Flamengo

7:30 p. m. Fútbol, campeonato brasileño: Fluminense vs. Chapecoense

7:30 p. m. Fútbol, campeonato brasileño: Gremio vs. Atlético Mineiro

7:30 p. m. Fútbol, campeonato brasileño: Juventude vs. Corinthians

7:30 p. m. Fútbol, campeonato brasileño: Palmeiras vs. Ceará

7:30 p. m. Fútbol, campeonato brasileño: RB Bragantino vs. Internacional

7:30 p. m. Fútbol, campeonato brasileño: Santos vs. Cuiabá

7:30 p. m. Fútbol, campeonato brasileño: Sport vs. Athletico Paranaense



