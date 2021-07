Programación deportiva para este jueves 8 de julio

Canal Caracol

9 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 12.

ESPN

7 a. m. Tenis: Wimbledon, semifinales femeninas.



ESPN2

7 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 12.

8 p. m. Baloncesto, final de la NBA: Suns de Phoenix vs. Bucks de Milwaukee.



ESPN3

7 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Cachorros de Chicago vs. Filis de Filadelfia.



ESPN Extra

7 a. m. Tenis: Wimbledon, semifinales de dobles.

7:30 p. m. Fútbol, MLS: Nashville SC vs. Atlanta United.



Golf Latin America

12 m. Golf: US Open Senior Championship, primera ronda.

2 p. m. Golf, PGA Tour: John Deere Classic, primera ronda.



DEPORTES