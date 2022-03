ESPN2

9:30 p. m. Baloncesto, NBA: Brooklyn Nets vs. Miami Heat

12 a. m. Baloncesto, NBA: LA Clippers vs. LA Lakers



ESPN3

4 p. m. Golf, PGA Tour: Arnold Palmer Invitational, primera ronda

Señal Colombia

2 p. m. Fútbol, Suramericano Sub-17 femenino: Perú vs. Colombia



Directv Sports

Canal 610

3 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Betis vs. Rayo Vallecano



Canal 613

4 p. m. Fútbol, Suramericano Sub-17 femenino: Ecuador vs. Uruguay



Win Sports

7:40 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Quindío vs. Llaneros



Win Sports+

5:30 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Huila vs. Tigres



Facebook Conmebol

7:30 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Nacional vs. Olimpia



Star+

3:05 p. m. Fútbol, Copa FA: Everton vs. Boreham Wood



DEPORTES