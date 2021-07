Programación deportiva para este jueves 29 de julio

TyC Sports

12:15 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Central Córdoba vs. Talleres.

4:45 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Gimnasia vs. Rosario Central.

7 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Newell’s vs. Estudiantes.

Win Sports

7:40 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Pereira vs. Boca Juniors de Cali.



Win Sports +

11 a. m. Fútbol, Nacional Sub-15 femenino: Risaralda vs. Bogotá.

2 p. m. Fútbol, Nacional Sub-15 femenino: Valle vs. Antioquia.



ESPN2

7 p. m. Draft de la NBA.



Claro Sports

Cobertura continua de los Juegos Olímpicos.



Canal Caracol

Cobertura continua de los Juegos Olímpicos.



DEPORTES