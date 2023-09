WIN SPORTS

10:30 A. M.: ciclismo de Colombia, Clásico RCN, etapa 6

WIN SPORTS +

5 p. m. Copa Colombia: Cúcuta vs. Medellín

7:10 p. m. Copa Colombia: Millonarios vs. Alianza Petrolera



ESPN

11:30 P. M.: fútbol de Italia, Frosinone vs. Fiorentina

1:30 P. M.: Genoa vs. Roma

7:30 P. M.: Copa Libertadores, Boca Juniors vs. Palmeiras



DSPORTS

12 P. M.: fútbol de España, Granada vs. Betis

2:30 P. M.: Osasuna vs. Atlético de Madrid



