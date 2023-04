ESPN



2:15 p. m. Premier League: Tottenham vs. Manchester United.

ESPN3



3 p. m. Liga española: Athlétic vs. Sevilla.



ESPN4



8 a. m. Ciclismo, Vuelta a Romandía, segunda etapa.



ESPN Extra



1:45 p. m. Premier League: Everton vs. Newcastle.



Dsports



12:30 p. m. Liga española: Valencia vs. Valladolid.



DSports+



12:30 p.m. Liga española: Villarreal vs. Espanyol.



Win Sports



4 p. m. Liga: Pereira vs. Bucaramanga.



Win Sports +



6:10 p. m. Liga: Cali vs. Junior.

8:20 p. m. Liga: Millonarios vs. América.



