ESPN

12:30 p. m. UEFA Europa League – Nantes vs. Juventus.

2:45 p. m. UEFA Europa League – Manchester United vs. Barcelona.

7 p. m. Copa Libertadores - Universidad Católica vs. Millonarios

ESPN 2

12:30 p .m . UEFA Europa League – PSV Eindhoven vs. Sevilla.

5 p. m. Copa Libertadores - Magallanes vs. Always Ready.

7 p. m. Copa Libertadores - Deportivo Maldonado vs. Fortaleza.



Star +

7:30 p. m. NBA – Philadelphia 76ers vs. Memphis Grizzlies.

10 p. m. NBA – Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors.



Win Sports +

​5:30 p. m. Copa Colombia: Real Cartagena vs. Boyacá Chicó.

​8 p. m. Copa Colombia: Cali vs. Barranquilla.



DEPORTES

Más noticias de Deportes