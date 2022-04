Señal Colombia

5:30 p. m. Sudamericano femenino sub-20: Colombia vs. Venezuela.

Directv Sports

12 m. LaLiga, Espanyol vs. Rayo Vallecano.

2:30 p. m. Real Sociedad vs. Barcelona.

3 p. m. Sudamericano femenino sub-20: Brasil vs. Uruguay.

ESPN2

12 m. LaLiga, Levante vs. Sevilla.



STAR+

9 a. m. ATP 250 de Belgrado.

1:45 p. m. Premier League, Burnley vs. Southampton.

2:15 p. m. Copa de Portugal, FC Porto vs. Sporting de Lisboa.

6:30 p. m. NBA, Memphis Grizzlies vs Minnesota Timberwolves.



Win Sports

6 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Tigrillos vs. Cafeteros.

8 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Titanes vs. Corsarios.



Win Sports +

8 p. m. Copa Colombia: Millonarios vs. Jaguares.



Golf Latin América

2 p. m. PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans.



