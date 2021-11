Programación deportiva para este jueves 18 de noviembre

Win Sports

1:10 p. m. Baloncesto colombiano: Tigrillos vs. Motilones

6 p. m. Team Cali vs. Caribbean Storm

8 p. m. Fútbol de ascenso: Fortaleza vs. Llaneros

Win Sports +

3:30 p. m. Copa Libertadores femenina: Ferroviária vs. Nacional de Uruguay

6 p. m. Fútbol de ascenso: Real Cartagena vs. Boyacá Chicó



TyC SPORTS

3 p. m. Fútbol argentino: Unión de Santa Fe vs. Defensa y Justicia

5:15 p. m. Fútbol argentino: Patronato vs. Lanús

​7:30 p. m. Fútbol argentino: Banfield vs. Aldosivi



ESPN2

8 a. m. y 3 p. m. Tenis: Finales de la ATP, round robin sencillos



ESPN Extra

5:50 p. m. Fútbol, Campeonto Brasileño: Sport Recife vs. Bahia



Star+

5:30 a. m. y 12:30 p. m. Tenis: Finales de la ATP, round robin sencillos



Golf Latin América

12 m. PGA Tour: RSM Classic, primera ronda.



