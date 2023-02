ESPN

12:30 p. m. Fútbol, Europa League: Barcelona vs. Manchester United.

2:45 p. m. Fútbol, Europa League: Juventus vs. Nantes.

ESPN2

12:30 p. m. Fútbol, Europa League: Salzburgo vs. Roma.

2:45 p. m. Fútbol, Europa League: Sevilla vs. PSG Eindhoven.



Star+

4 p. m. Golf, PGA Tour: The Genesis Invitational, primera ronda.

6:45 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Zamora vs. Boston River.



Win Sports +

3:30 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Cúcuta vs. Once Caldas.

5:30 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Barranquilla vs. Cali.

8 p. m. Fútbol, Superliga: Nacional vs. Pereira.



DEPORTES

Más noticias de Deportes