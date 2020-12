Programación deportiva para este jueves 10 de diciembre

Directv Sports

Canal 613

5 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Lanús vs. Independiente

ESPN

12:45 p.m. Fútbol, Liga Europa: Bayer Leverkusen vs. Slavia Praga

3 p. m. Fútbol, Liga Europa: Tottenham vs. Antwerp



ESPN2

12:45 p. m. Fútbol, Liga Europa: Dundalk vs. Arsenal

3 p. m. Fútbol, Liga Europa: Wolfsberger vs. Feyenoord

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: River Plate vs. Nacional



ESPN Extra

4 p. m. Golf: US Open femenino, primera ronda



Fox Sports

12:30 p. m. Fútbol, Liga Europa: Rijeka vs. AZ Alkmaar

3 p. m. Fútbol, Liga Europa: Maccabi Tel Aviv vs. Sivasspor



Fox Sports 2

12:30 p. m. Fútbol, Liga Europa: PAOK vs. Granada

3 p. m. Fútbol, Liga Europa: Dinamo Zagreb vs. CSKA Moscú



Win Sports

7:30 p. m. Fútbol, Liga Femenina: América vs. Santa Fe



DEPORTES