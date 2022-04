CLARO SPORTS

12:30 A. M. Ciclismo, Vuelta a Turquía, etapa final



CARACOL SPORTS

3:30 A. M. Ciclismo, París-Roubaix



STAR+

4:30 A. M. Tenis, final de dobles del Masters 1.000 de Montecarlo

ESPN

6 A. M. Ligue 1, Nice vs. Lorient

8:30 A. M. Bundesliga, Arminia Biliefeld vs. Bayern Múnich

10:30 A. M. FA CUP, semifinales, Chelsea vs. Crystal Palace

1:45 P. M. Ligue 1, París Saint-Germain vs. Olympique de Marsella

5 P. M. Fútbol argentino, Boca Juniors vs. Lanús

7:30 P.M. Banfield vs. River Plate



DIRECTV SPORTS (610-619)

7 A. M. LaLiga, Granada CF vs. Levante UD

11:30 A. M. Athletic Club de Bilbao vs. Celta

2 P. M. Sevilla FC vs. Real Madrid.



ESPN 3

​7:30 A. M. Tenis, final de sencillos del Masters 1.000 de Montecarlo

3 P. M. Major League Soccer, Los Ángeles FC vs. Sporting Kansas City

6 P. M. Grandes Ligas de Béisbol, San Diego Padres vs. Bravos de Atlanta



ESPN 2

​9:15 A. M. LaLiga, Atlético de Madrid vs. Espanyol

12:30 P. M. Bundesliga, Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig

WIN SPORTS

8:05 P.M. Medellín vs. Magdalena



WIN SPORTS+

​2:00 P.M. Águilas vs. Nacional

4:05 P.M. Pereira vs. Millonarios

8:05 P.M. Medellín vs. Magdalena

