Programación deportiva para este domingo 8 de agosto

ESPN 2

1:30 p. m. Ligue 1 - Fecha 1 Montpellier vs. Olympique

3:50 p. m. Argentina - Boca Juniors vs. Argentinos Jrs.

7 p. m. MLS - LA Galaxy vs. Vancouver Whitecaps FC

ESPN Extra

11 a. m. Golf - WGC-Fedex, última vuelta



ESPN

11:20 a. m. Argentina - Gimnasia LP vs. A. Tucumán

2:20 p. m. Trofeo Joan Gamper Barcelona vs. Juventus

6 p. m. Argentina - Independiente vs. Racing Club



ESPN 3

1:50 p. m. ATP 500 Washington, final

6 p. m. MLB - Chicago Cubs vs. Chicago White Sox



Win Sports +

11:30 a. m. Amistoso: Real Madrid vs. AC Milan

4 p. m. Liga colombiana: La Equidad vs. Medellín

6:05 p. m. Liga colombiana: Junior vs. Tolima



Win Sports

8 p. m. Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Pasto.



DEPORTES