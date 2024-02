Programación deportiva para este domingo 4 de febrero

DSports

8 a. m. Liga española: Villarreal vs. Cádiz

10 a. m. Ciclismo: Vuelta a la Comunidad Valenciana

10:15 a. m. Liga española: Osasuna vs. Celta

1 p. m. LIV Golf: Mayakoba

ESPN

7 a. m. Ligue 1: Monaco vs. Le Havre

9 a. m. Premier League: Chelsea vs. Southampton

11:30 a. m. Premier League: Arsenal vs. Liverpool

5:15 p. m. Fútbol argentino: River Plate vs. Vélez Sársfield

3 p. m. Liga española: Real Madrid vs. Atlético de Madrid



ESPN2

6:30 a. m. Serie A: Torino vs. Salernitana

9:30 a. m. Bundesliga: Wolfsburgo vs. Hoffenheim

12:30 p. m. Liga española: Betis vs. Getafe

2:45 p. m. Serie A: Inter vs. Juventus

6 p. m. Baloncesto: NBA: LA Clippers vs. Miami Heat



ESPN3

12 m. Serie A: Atalanta vs. Lazio



ESPN Extra

1 p. m. Golf, PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, ronda final



TyC Sports

3 p. m. Fútbol argentino: Riestra vs. Barracas Central

7:15 p. m. Fútbol argentino: Newell’s vs. Belgrano



Win Sports

4 p. m. Liga: Fortaleza vs. Envigado



Win Sports +

6:10 p. m. Liga: Águilas Doradas vs. Nacional

8:20 p. m. Liga: Alianza vs. Junior



* Información suministrada por los canales. Consulte su guía



