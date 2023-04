DSports



7 a. m. LaLiga: Cádiz vs. Valencia

9:10 a. m. LaLiga: Villarreal vs. Celta

2 p. m. LaLiga: Barcelona vs. Betis

ESPN



5:20 a. m. Serie A: Inter vs. Lazio

7:50 a. m. Premier League: Fulham vs. Manchester City

10:20 a. m. Premier League: Liverpool vs. Tottenham

1:50 p. m. LaLiga: Valladolid vs. Atlético Madrid



ESPN2



5:50 a. m. Ligue 1: Monaco vs. Montpellier

7:50 a. m. Serie A: Napoli vs. Salernitana

8:20 a. m. Bundesliga: Bayern Munich vs. Hertha Berlin



ESPN3



11:20 a. m. LaLiga: Espanyol vs. Getafe



ESPN4



9:55 a. m. Ligue 1: PSG vs. Lorient



ESPN Extra



6 p. m. MLB: Houston Astros vs. Philadelphia Phillies



Star+



5:55 a. m. F1: GP de Azerbaiján

7 a. m. Ciclismo: Vuelta a Romandía

7:50 a. m. Premier League: Manchester United vs. Aston Villa

7:50 a. m. Premier League: Newcastle vs. Southampton

7:50 a. m. Premier League: Bournemouth vs. Leeds

7:50 a. m. Serie A: Cremonese vs. Hellas Verona

7:50 a. m. Serie A: Sassuolo vs. Empoli

10:30 a. m. Bundesliga: Wolfsburg vs. Mainz 05

10:50 a. m. Serie A: Fiorentina vs. Sampdoria

11 a. m. Superliga de Turquía: Besiktas vs. Galatasaray

1:30 p. m. Serie A: Bologna vs. Juventus

2 p. m. IndyCar Series: Barber Motorsports Park

2 p. m. Brasileirao: Flamengo vs. Botafogo



Win Sports



2 p. m. Liga: La Equidad vs. Pereira

8:30 p. m. Liga: Boyacá Chicó vs. Bucaramanga



Win Sports +



4:10 p. m. Liga: Junior vs. Millonarios

6:20 p. m. Liga: América vs. Cali



