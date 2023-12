Programación deportiva para este domingo 3 de diciembre

DSports

9:30 a. m. Liga española: Las Palmas vs. Getafe.

3 p. m. Liga española: Barcelona vs. Atlético de Madrid.

ESPN

6:50 a. m. Ligue 1: Havre AC vs. PSG.

8:50 a. m. Premier League: Bournemouth vs. Aston Villa.

11:20 a. m. Premier League: Manchester City vs. Tottenham.

7:15 p. m. Fútbol argentino: Racing vs. Rosario Central.



ESPN2

6 a. m. Fútbol de Países Bajos: Feyenoord vs. PSV.

10 a. m. Liga Española: Almería vs. Betis.

12:15 p. m. Liga española: Sevilla vs. Villarreal.

4:15 p. m. Fútbol argentino: River Plate vs. Belgrano.

8 p. m. NFL: Green Bay Packers vs. Kansas City Chiefs.



ESPN3

6:30 a. m. Serie A: Lecce vs. Bologna.

1:50 p. m. Brasileirao: Palmeiras vs. Fluminense.

4:20 p. m. Brasileirao: Botafogo vs. Cruzeiro.



ESPN4

11:25 p. m. Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund.



ESPN Extra

7:50 a. m. Liga española: Mallorca vs. Alavés.



Star+

8:20 a. m. Fútbol de Países Bajos: NEC vs. Ajax.

8:50 a. m. Serie A: Udinese vs. Hellas Verona.

8:50 a. m. Serie A: Fiorentina vs. Salernitana.

8:50 a. m. Premier League: Chelsea vs. Brighton.

8:50 a. m. Premier League: Liverpool vs. Fulham.

8:50 a. m. Premier League: West Ham vs. Crystal Palace.



Win Sports +

3 p. m. Liga: Nacional vs. Medellín.

7 p. m. Liga: América vs. Millonarios.



* Programación suministrada por los canales. Consulte su guía.



DEPORTES

Más noticias de Deportes