Programación deportiva para este domingo 22 de agosto

Canal Caracol

8:50 a. m. Ciclismo: Vuelta a España, etapa 9.



Claro Sports

10:30 a. m. Fútbol, Bundesliga: Bayern Múnich vs. Colonia.

Directv Sports

12:30 p. m. Fútbol, Liga de España: Atlético de Madrid vs. Elche.

3 p. m. Fútbol, Liga de España: Levante vs. Real Madrid.



ESPN

5:10 a. m. Fútbol, Liga de Países Bajos: Twente vs. Ajax.

7:50 a. m. Fútbol, Premier League: Southampton vs. Manchester United.

10:20 a. m. Fútbol, Premier League: Arsenal vs. Chelsea.

1:30 p. m. Fútbol, Serie A: Roma vs. Fiorentina.

3:45 p. m. Fútbol, Liga de Argentina: San Lorenzo vs. Argentinos Juniors.

6 p. m. Fútbol, Liga de Argentina: Gimnasia LP vs. River Plate.



ESPN2

5:50 a. m. Fútbol, Liga de Francia: Lyon vs. Clermont.

8:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a España, etapa 9.

11:20 a. m. Fútbol, Serie A: Udinese vs. Juventus.

1:30 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Niza vs. Olympique de Marsella.

3:40 p. m. Tenis: Masters 1000 de Cincinnati, final masculina.



ESPN3

7:20 a. m. Fútbol, Liga de Países Bajos: Feyenoord vs. Go Ahead Eagles.

9:50 a. m. Fútbol, Liga de España: Real Sociedad vs. Rayo Vallecano.

1 p. m. Tenis: Masters 1000 de Cincinnati, final femenina.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Indios de Cleveland vs. Angels de Los Angeles.



ESPN Extra

11 a. m. Golf, PGA Tour: The Northern Trust, última ronda.



Win Sports

6 a. m. Ciclismo: Tour de L’Avenir, última etapa.

2 p. m. Fútbol, Liga colombiana: La Equidad vs. Tolima.

4 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Águilas Doradas vs. Jaguares.

8:10 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Pasto vs. Envigado.



Win Sports +

6:05 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Cali.



DEPORTES