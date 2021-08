Programación deportiva para este domingo 15 de agosto

Canal Caracol

8:50 a. m. Ciclismo: Vuelta a España, etapa 2.



Directv Sports

Canal 610

1 p. m. Fútbol, Liga española: Barcelona vs. Real Sociedad.

3:15 p. m. Fútbol, Liga española: Sevilla vs. Rayo Vallecano.

ESPN

6 a. m. Fútbol, Liga de Francia: Angers vs. Olympique de Lyon.

8:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a España, etapa 2.

10:30 a. m. Fútbol, Premier League: Tottenham vs. Manchester City.

3:50 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Estudiantes vs. Boca Juniors.

6 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Racing vs. Newell’s.



ESPN2

3 p. m. Tenis: final del Masters 1000 de Toronto.

5 p. m. Tenis: Masters 1000 de Cincinnati, primera ronda.

8 p. m. Baloncesto, NBA Summer League: Pelicans vs. Warriors.



ESPN3

10:20 a. m. Fútbol, Liga española: Celta vs. Atlético de Madrid.

1:30 p. m. Fútbol, Copa de la Liga Argentina: Platense vs. Arsenal.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Dodgers vs. Mets.



ESPN Extra

3 p. m. Fútbol, MLS: Atlanta United vs. Los Angeles FC



Golf Latin America

12 m. Golf, PGA Tour: Wyndham Championship, ronda final.



Win Sports

11 a. m. Fútbol, Liga femenina: Real Santander vs. Cali.



Win Sports +

2 p. m. Fútbol, Liga femenina: América vs. Nacional.

4 p. m. Fútbol colombiano: Jaguares vs. Junior.

6:05 p. m. Fútbol colombiano: Patriotas vs. Nacional.

8:10 p. m. Fútbol colombiano: Once Caldas vs. Pereira.



Win Sports Online y winsports.co

3 p. m. Fútbol, Liga femenina: Llaneros vs. La Equidad.



