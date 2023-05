Canal Caracol

6 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 9.



Claro Sports

5:40 a. m. Ciclismo: Vuelta a Hungría, última etapa.

DSports

7 a. m. Liga española: Celta vs. Valencia.

9:15 a. m. Liga española: Elche vs. Atlético de Madrid.

11:30 a. m. Liga española: Valladolid vs. Sevilla.



DSports2

7 a. m. Ciclismo: Giro de Italia, etapa 9.



ESPN

6 a. m. Ligue 1: Clermont vs. Lyon.

8 a. m. Premier League: Everton vs. Manchester City.

10:30 a. m. Premier League: Arsenal vs. Brighton.

2 p. m. Liga española: Espanyol vs. Barcelona.

4:45 p. m. Fútbol argentino: Boca Juniors vs. Belgrano.

7:30 p. m. Fútbol argentino: Talleres vs. River Plate.



ESPN2

8 a. m. Serie A: Monza vs. Nápoli.

10:05 a. m. Ligue 1: Mónaco vs. Lille.



ESPN3

1:45 p. m. Serie A: Juventus vs. Cremonese.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Medias Rojas de Boston vs. Cardenales de San Luis.



ESPN Extra

7:50 a. m. Tenis: Masters de Madrid.



Star+

7:50 a. m. Premier League: Brentford vs. West Ham.

8:20 a. m. Bundesliga: Stuttgart vs. Bayer Leverkusen.

8:30 a. m. Final de la FA Cup femenina: Chelsea vs. Manchester United.

10:20 a. m. Bundesliga: RB Leipzig vs. Werder Bremen.

10:50 a. m. Serie A: Bologna vs. Roma.

1:30 p. m. Ligue 1: Olympique de Marsella vs. Angers.

2 p. m. Campeonato Brasileño: Corinthians vs. Sao Paulo

2 p. m. Campeonato Brasileño: Gremio vs. Fortaleza

2 p. m. Campeonato Brasileño: Vasco da Gama vs. Santos

4:20 p. m. Campeonato Brasileño: América Mineiro vs. Cruzeiro

4:30 p. m. Campeonato Brasileño: Athletico Paranaense vs. Coritiba

4:30 p. m. Campeonato Brasileño: Goiás vs. Botafogo



Win Sports

2 p. m. Baloncesto: Cafeteros vs. Sabios.

4 p. m. Baloncesto: Team Cali vs. Caribbean.



Win Sports +

2 p. m. Liga colombiana: Medellín vs. Pasto.

4:10 p. m. Liga colombiana: América vs. Once Caldas.

6:20 p. m. Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Nacional.

8:30 p. m. Liga colombiana: Santa Fe vs. Huila.



