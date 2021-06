Programación deportiva para este domingo 12 de junio

Win Sports +

8 a. m. Eurocopa: Inglaterra vs. Croacia

1:30 p. m. Liga BetPlay: Millonarios vs. Junior

4 p. m. Copa América: Brasil vs. Venezuela

7 p. m. Copa América: Colombia vs. Ecuador

Directv Sports

11 a. m. Eurocopa: Austria vs. Macedonia Norte

2 p. m. Eurocopa: Holanda vs. Ucrania

ESPN

7:30 a. m. Roland Garros: Final Masculina



ESPN 2

7 p. m. NBA Semifinal de Conferencia Denver Nuggets vs. Phoenix Suns



ESPN 3

6 p. m. MLB Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals



Canal Capital

1:30 p. m. Campeonato Nacional de automovilismo 4x4



Canal Caracol

Canal RCN

Golf Latin America

12 m. PGA Tour: Palmetto Championship



