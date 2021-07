Programación deportiva para este domingo 11 de julio

Canal Caracol

7:10 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 15.

Claro Sports

11:30 a. m. Automovilismo: Fórmula E, GP de Nueva York, clasificación fecha 11.

3 p. m. Automovilismo: Fórmula E, GP de Nueva York, carrera fecha 11.



Directv Sports

Canal 610

2 p. m. Fútbol, final de la Eurocopa: Italia vs. Inglaterra.



ESPN

7:45 a. m. Tenis: Wimbledon, final masculina.

3 p. m. Golf: US Senior Open, última ronda.



ESPN2

7 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 15.

2 p. m. Rugby: Brasil vs. Chile.

7 p. m. Baloncesto, final de la NBA: Milwaukee Bucks vs. Phoenix Suns.



ESPN3

9:25 a. m. Polo: Royal Windsor Cup, final.

12 m. Baloncesto, WNBA: Las Vegas vs. Dallas.



Golf Latin America

12 m. Golf, PGA Tour: John Deere Classic, última ronda.



Win Sports +

2 p. m. Fútbol, final de la Eurocopa: Italia vs. Inglaterra.

6 p. m. Fútbol, liga femenina: Millonarios vs. La Equidad.



Win Sports Online

2 p. m. Fútbol, Liga femenina: Nacional vs. Real Santander.



DEPORTES