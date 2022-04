WIN SPORTS O WIN SPORTS+

3 p.m.: Envigado vs. Independiente Santa Fe.

5:30 p.m.: Atlético Nacional vs. América de Cali.

7:35 p.m.: Alianza Petrolera vs. Independiente Medellín.

ESPN

1 a.m. Fórmula 1, Gran Premio de Australia.

8 a.m.: Serie A, Nápoles (David Ospina) vs. Fiorentina.

10:30 a.m.: Premier League, Manchester City vs. Liverpool (Luis Díaz).

1:30 p.m.: Serie A, Torino vs. Milán.

5 p.m.: Fútbol argentino, River Plate vs. Argentinos Jrs.



STAR+

​7:35 a.m.: Ciclismo, Amstel Gold Race.

2 p.m.: Fútbol brasileño, Botafogo vs. Corinthians.

2 p.m.: Atlético Mineiro vs. Internacional.

2 p.m.: IndyCar Series, GP de Long Beach (Tatiana Calderón).



ESPN3

6 p.m.: MLB, NY Yankees vs. Boston Red Sox.

​8:30 p.m.: NBA, Brooklyn Nets vs. Indiana Pacers.



ESPN4

​10: 30 a.m. Bundesliga, Eintracht Frankfurt vs. Friburgo.



ESPN2

12:50 p.m.: Serie A, Roma vs. Salernitana.

1 p.m.: Golf, Masters de Augusta, Última Vuelta.



DIRECTV SPORTS (610 - 619)

11 a.m.: Copa Colsanitas, final.

2 p.m.: LaLiga, Levante vs. Barcelona.