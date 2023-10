DSports

9:15 a. m. Liga española: Alavés vs. Osasuna.

2 p. m. Liga española: Real Betis vs. Valencia.

ESPN

12:45 p. m. Copa de la Liga Argentina: Boca vs. River.



ESPN2

5:20 a. m. Golf: Copa Ryder, última ronda.

2:50 p. m. Liga española: Atlético de Madrid vs. Cádiz.



ESPN 3

8:30 a. m. Bundesliga: Darmstadt 98 vs. Werder Bremen.

11 a. m. Serie A: Atalanta vs. Juventus.

1:45 p. m. Serie A: Roma vs. Frosinone.



ESPN Extra

7 a. m. Liga española: Almería vs. Granada.



Win Sports

10:30 a. m. Ciclismo: Clásico RCN, última etapa.

4 p. m. Baloncesto: Cafeteros vs. Sabios.



Win Sports +

4 p. m. Liga: Once Caldas vs. Medellín.

7:30 p. m. Liga: Cali vs. Alianza Petrolera.



DEPORTES

