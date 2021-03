Programación deportiva para este sábado 13 de marzo

WIN SPORTS

11 a. m.: FÚTBOL – Liga turca: Kayserispor vs. Galatasaray

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Pasto vs. Alianza Petrolera



WIN SPORTS +

9:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Werder Bremen vs. Bayern Múnich

12:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Hertha Berlín

3:15 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Barranquilla vs. Tigres

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Patriotas vs. Millonarios

ESPN

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Cádiz

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Everton vs. Burnley

3 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Fulham vs. Manchester City



ESPN 2

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Leeds vs. Chelsea

10 a. m.: TENIS – ATP 250 de Doha: final

3 p. m.: TENIS – ATP 250 de Santiago de Chile: semifinales

10 p. m.: BALONCESTO – NBA: Nuggets de Denver vs. Mavericks de Dallas



ESPN 3

7:30 a. m.: CICLISMO – Tirreno Adriático: etapa #4

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Marsella vs. Stade Brestois

1 p. m.: GOLF – The Championship: tercera ronda



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Angers vs. Saint Etienne

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Elche

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Osasuna vs. Valladolid

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Atlético de Madrid



DEPORTES