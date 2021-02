Programación deportiva para este miércoles 10 de febrero

Directv Sports

Canal 610

3 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Sevilla vs. Barcelona.



Canal 612

2:45 p. m. Fútbol, Copa Italia: Atalanta vs. Nápoles.

ESPN

3:15 p. m. Fútbol, Premier League: Everton vs. Tottenham.



ESPN2

12:30 p. m. Fútbol, Copa FA: Swansea vs. Manchester City.

7 p. m. Tenis: Abierto de Australia



ESPN3

7:30 p. m. Baloncesto, NBA: Dallas Mavericks vs. Atlanta Hawks

10 p. m. Baloncesto, NBA: Phoenix Suns vs. Milwaukee Bucks



TyC Sports

3:10 p. m. Fútbol, Copa Argentina: Huracán vs. Sportivo Estudiantes.

7:10 p. m. Fútbol, Copa Argentina: River Plate vs. Defensores Pronunciamiento.



Win Sports

7:10 p. m. Fútbol, torneo de ascenso: Huila vs. Tigres.



Win Sports +

4 p. m. Fútbol, torneo de ascenso: Orsomarso vs. Quindío.



DEPORTES