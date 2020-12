Programación deportiva para este martes 8 de diciembre

Directv Sports - Canal 610

7 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Vélez vs. Universidad Católica.

ESPN

12:45 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Lazio vs. Brujas.

2:50 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: RB Leipzig vs. Manchester United.



ESPN 2

2:45 p. m. Futbol, Liga de Campeones: Barcelona vs. Juventus.

7 p. m. Copa Libertadores: Libertad vs. Palmeiras.



ESPN 3

2:45 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: París Saint-Germain vs. Istambul Basaksehir.



Fox Sports

12:30 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Zenit vs. Borussia Dortmund.

3 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Rennes vs. Sevilla.



Fox Sports 2

2:30 p. m. Fútbol, Liga de Campeones: Chelsea vs. Krasnodar.



Win Sports

5:30 p. m. Voleibol, Superliga femenina colombiana: Escuela Nacional del Deporte vs. Unicosta.

7:45 p. m. Voleibol, Superliga femenina colombiana: Politécnico Jaime Isaza vs. U. de Ciencias Aplicadas y Ambientales.



DEPORTES