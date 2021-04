Programación deportiva para este jueves 22 de abril

Canal RCN

10:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Colombia, etapa 6.

Directv Sports

Canal 610

12 m. Fútbol, Liga Española: Atlético de Madrid vs. Huesca.

5:15 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Bragantino vs. Tolima.



Canal 612

2 p. m. Fútbol, Liga Española: Granada vs. Eibar.

5:15 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Gremio vs. Equidad.

7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: River Plate de Paraguay vs. Corinthians.



Canal 613

5:15 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Talleres vs. Emelec.

7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Libertad vs. Palestino.



ESPN

5 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Fluminense vs. River Plate.



ESPN 2

11:30 a. m. Fútbol, Serie A: Roma vs. Atalanta.

3 p. m. Fútbol, Liga Española: Barcelona vs. Getafe.

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Nacional vs. Universidad Católica.

9 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Junior vs. Santa Fe.



ESPN 3

1:45 p. m. Fútbol, Serie A: Nápoles vs. Lazio.



Golf Latin América

2:30 p. m. Golf, PGA Tour: Zurich Classic de Nueva Orleans.



Señal Colombia

10:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Colombia, etapa 6.



Win Sports

10:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Colombia, etapa 6.

7:40 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Barranquilla vs. Tigres.



Win Sports +

3:15 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Boca Juniors de Cali vs. Valledupar.



