Programación deportiva para este sábado 29 de agosto

ESPN

7:55 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: clasificaciones GP de Bélgica

10:30 a. m.: FÚTBOL – Community Shield: Arsenal vs. Liverpool

12:30 p. m.: TENIS – Masters 1.000 de Cincinnati: final

ESPN 2

7 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa 1

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Rennes vs. Montpellier



FOX SPORTS

10 a. m.: FÚTBOL – amistoso internacional: Hertha Berlín vs. PSV



CLARO SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Chivas vs. Pachuca



