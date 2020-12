Programación deportiva para este martes primero de diciembre

WIN SPORTS

11 a. m.: CICLISMO – Clásico RCN: etapa #3



ESPN

12:50 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Shakhtar vs. Real Madrid

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Borussia Mönchengladbach vs. Inter

ESPN 2

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: River Plate vs. Atlético Paranaense

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Flamengo vs. Racing



FOX SPORTS

12:50 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Lokomotiv vs. Leipzig

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Porto vs. Manchester City



FOX SPORTS 2

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Atlanta vs. Midtjylland

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Santos vs. Liga de Quito



FOX SPORTS 3

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Marsella vs. Olympiacos



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Cali vs. Vélez Sarsfield



CANAL 613

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Unión de Santa Fe vs. Bahía



DEPORTES