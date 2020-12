Programación deportiva para este viernes 4 de diciembre

WIN SPORTS

10:30 a. m.: CICLISMO – Clásico RCN: etapa #6

2:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Hertha Berlín vs. Unión Berlín

WIN SPORTS +

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Turquía: Besiktas vs. Karagumruk

7:40 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Patriotas vs. Millonarios



ESPN

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Athletic Club vs. Celta de Vigo



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Nimes vs. Marsella



TYC SPORTS

5:20 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: Central Córdoba vs. Huracán

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: Bandfield vs. Rosario Central



DEPORTES