Programación deportiva para este martes 8 de septiembre

CARACOL TV

8:30 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa #10



WIN SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Superliga colombiana: Junior vs. América

ESPN

11 a. m.: TENIS – US Open: cuartos de final



ESPN 2

6:20 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa #10

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Francia vs. Croacia



ESPN 3

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Bélgica vs. Islandia



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Dinamarca vs. Inglaterra



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Armenia vs. Estonia

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Suecia vs. Portugal



CANAL 613

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Luxemburgo vs. Montenegro



CLARO SPORTS

9 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Chivas vs. Querétaro



DEPORTES