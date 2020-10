Programación deportiva para este jueves 8 de octubre

CARACOL TV

5:45 p. m.: FÚTBOL – eliminatorias suramericanas: Uruguay vs. Chile

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Rionegro Águilas vs. Patriotas

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Boyacá Chicó vs. Jaguares



WIN SPORTS +

11 a. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Quindío vs. Leones

4 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Unión Magdalena vs. Huila

8:10 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Medellín vs. Cúcuta



ESPN

8 a. m.: TENIS – Roland Garros: semifinales femeninas

11:30 a. m.: FÚTBOL – partido amistoso: Rusia vs. Suecia

1:45 p. m.: FÚTBOL – clasificatorios Europa: Bulgaria vs. Hungría



ESPN 3

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa #6



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2 p. m.: FÚTBOL – amistoso internacional: Inglaterra vs. Galés



CANAL 612

1:45 p. m.: FÚTBOL – clasificatorios Europa: Noruega vs. Serbia



CANAL 613

1:45 p. m.: FÚTBOL – clasificatorios Europa: Islandia vs. Rumania



DEPORTES