Programación deportiva para el miércoles 30 de septiembre

WIN SPORTS +

1:30 p.m.: fútbol de Alemania, Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

6 p.m.: Copa Colomnia, Tigres vs. Real Cartagena

8:10 p.m.: Nacional vs. Tolima

FOX SPORTS 2

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Palmeiras vs. Bolívar

7:30 p.m.: Flamengo vs. Independiente



ESPN 2

6 a.m.: Flecha Valona

11 a.m.: fútbol de Italia, Benevento vs. Inter

1:45 p.m.: Lazio vs. Atalanta

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Nacional vs. Rácing

7:30 p.m.: River Plate vs. Sao Paulo



FOX SPORTS 2

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Palmeiras vs. Bolívar

7:30 p.m.: Flamengo vs. Independiente



ESPN

7:15 p. m. Copa Libertadores: Junior vs. Barcelona



ESPN 2

6 a.m.: Flecha Valona

11 a.m.: fútbol de Italia, Benevento vs. Inter

1:45 p.m.: Lazio vs. Atalanta

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Nacional vs. Rácing

7:30 p.m.: River Plate vs. Sao Paulo



FOX SPORTS

11 a.m. fútbol de Italia, Udinese vs. Spezia

2 p.m.: Liga de Campeones, Paok vs. Krasnodar

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Caracas vs. Medellín

7:30 p.m.: Alianza Lima vs. Estudiantes



DIRECTV

Canal 610-619

12 m fútbol de España, Villarreal vs. Alavés

12 m.: Huesca vs. Atlético de Madrid

2:30 p.m.: Real Madrid vs. Valladolid



FOX SPORTS 3

1:45 p.m.: Liga de Campeones, Salzburgo vs. Maccabi



ESPN 3

1:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. West Ham



ESPN

4 a.m.: jornada del Roland Garros

7:30 p.m.: NBA, Lakers vs. Heat



Deportes