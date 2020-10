Programación deportiva para este viernes 30 de octubre

CARACOL

9:45 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa #10



WIN SPORTS

1:30 p. m.: BALONCESTO – Liga profesional: Caribbean Storm vs. Búcaros

7:30 p. m.: BALONCESTO – Liga profesional: Cóndores vs. Titanes

WIN SPORTS +

12 m.: FÚTBOL – Liga de Turquía: Trabzonspor vs. Kasimpasa

2:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Schalke 04 vs. Stuttgart

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Bogotá vs. Fortaleza

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Unión Magdalena vs. Valledupar



ESPN

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Éibar vs. Cádiz



ESPN 2

3 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Wolverhampton vs. Crystal Palace



ESPN 3

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Marsella vs. Lens

9:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa #10



DEPORTES