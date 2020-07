WIN SPORTS

8 A. M. Ciclismo: Vuelta a Burgos.

ESPN

7 P. M. Fútbol - MLS: Philadelphia vs. Sporting.



DIRECTV SPORTS

612

5:30 P. M. Baloncesto - NBA: Jazz vs. Pelicans.

8 P. M. Baloncesto - NBA: Clippers vs. Lakers.



613

5:30 P. M. Béisbol - MLB: Washington Nationals vs. Toronto Blue Jays.



DEPORTES