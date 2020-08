Programación deportiva para este domingo 30 de agosto

ESPN

7:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: GP de Bélgica

7:30 p. m.: FÚTBOL – MLS: Nashville vs. Inter Miam

ESPN 2

7 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa 2

1 p. m: FÚTBOL – Champions femenina: Wolfsburgo vs. Lyon



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Reims vs. Lille

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Stade Brestois vs. Marsella



DEPORTES