Programación deportiva para este miércoles 3 de febrero

WIN SPORTS

8:30 a. m.: CICLISMO – Estrella de Bessèges: etapa #1

11 a. m.: FÚTBOL – Antalyaspor vs. Besiktas

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Pereira vs. Tolima

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas



WIN SPORTS +

2 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Equidad vs. Junior

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: América vs. Bucaramanga

ESPN

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Liverpool vs. Brighton



ESPN 2

2:30 p. m.: FÚTBOL – Leeds vs. Everton

6 p. m.: TENIS – ATP Cup: día #3



ESPN 3

1 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Fulham vs. Leicester

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Aston Villa vs. West Ham

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Bucks de Milwaukee vs. Pacers de Indiana

9:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Pelicans de Nueva Orleans vs. Suns de Phoenix



FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Saint Etienne vs. Nantes



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Levante vs. Villarreal

1 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Granada vs. Barcelona



CANAL 612

2:45 p. m.: FÚTBOL – Copa de Italia: Nápoles vs. Atalanta



CANAL 613

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: PSG vs. Nimes



