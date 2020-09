Programación deportiva para este martes 29 de septiembre

WIN SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Rionegro Águilas vs. Pasto



ESPN

1:50 p. m.: FÚTBOL – Champions League: Omonia Nicosia vs. Olimpiakos

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Peñarol vs. Colo Colo

7:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: América vs. Internacional

ESPN 2

1:30 p. m.: FÚTBOL – Capital One Cup: Tottenham vs. Chelsea



ESPN 3

6 a. m.: TENIS – Roland Garros: primera ronda

2:20 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Betis



FOX SPORTS

1:50 p. m.: FÚTBOL – Champions League: Ferencváros vs. Molde

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Liga de Quito vs. Binacional



FOX SPORTS 2

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Gremio vs. Universidad Católica

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Atlético Paranaense vs. Jorge Wilsterman



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

12 m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Valencia



DEPORTES