Programación deportiva para este jueves 29 de octubre

CARACOL

9:45 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa #9



WIN SPORTS

1:30 p. m.: BALONCESTO – Liga profesional: Tigrillos vs. Piratas

5:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Cúcuta vs. Equidad

7:30 p. m.: BALONCESTO – Liga profesional: Sabios vs. Team Cali

WIN SPORTS +

3:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Santa Fe vs. Patriotas

8:10 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Alianza Petrolera vs. Bucaramanga



ESPN

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Milan vs Sparta Praga

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Slavia Praga vs. Bayer Leverkusen



ESPN 3

9:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa #9

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Royal Antwerp vs. Tottenham

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Real Sociedad vs. Nápoles



FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Arsenal vs. Dundalk



FOX SPORTS 2

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: CSKA vs. Dinamo Zagreb

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Ominia Nicosia vs. PSV



FOX SPORTS 3

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Lille vs. Celtic

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Rangers vs. Lech Poznan



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Unión de Santa Fe vs. Emelec

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Plaza Colonia vs. Junior



CANAL 612

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Sol de América vs. Universidad Católica

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Independiente vs. Atlético Tucumán



CANAL 613

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Coquimbo vs. Estudiantes de Mérida

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Melgar vs. Bahía



DEPORTES