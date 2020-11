Programación deportiva para este domingo 29 de noviembre

WIN SPORTS +

9:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. Hertha Berlín

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Turquía: Fenerbache vs. Besiktas

3 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Llaneros vs. Quindío

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Santa Fe vs. Pasto

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Tolima vs. Pasto

ESPN

8:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – F1: GP de Baréin

2 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Arsenal vs. Wolverhampton

8 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Osos de Chicago vs. Empacadores de Green Bay



ESPN 2

9 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Southampton vs. Manchester United

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Chelsea vs. Tottenham

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Nápoles vs. Roma



ESPN 3

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lyon vs. Reims

9 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Milan vs. Fiorentina



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Feyenoord vs. Utrecht

12 m.: FÚTBOL – Serie A: Cagliari vs. Spezia



FOX SPORTS 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: PSV vs. Sparta Rotterdam



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Osasuna

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Celta de Vigo vs. Granada

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Villarreal



